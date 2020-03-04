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Общество

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 123 тысяч

12.03.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро четверга, 12 марта, достигло 122,925 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,793 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 4,9 тыс. случаев, пишет «Интерфакс».

Всего в мире насчитывается 4,595 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,169 тыс.

В Италии зафиксировано 12,462 тыс. подтвержденных случаев заболевания (скончалось 827 человек), Иране - 9 тыс., (354), Южной Корее - 7,869 тыс. (66), Испании - 2,140 тыс. (48), Франции - 1,784 тыс. (33), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 тыс. (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,281 тыс. (19), США - 987 (31), Швейцарии - 476 (три), Великобритании - 456 (восемь), Нидерландах - 382 (четыре), Швеции - 326 (один), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Австрии - 206, Бахрейне - 189, Сингапуре - 178, Малайзии - 149, Гонконге - 129 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три).

Менее 100 случаев заражения зарегистрировано в 96 странах и районах мира.

Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, Филиппины и Ливан (по два), по одному - в Индонезии, Ирландии, Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Албании, Аргентине, Марокко, Панаме, Болгарии.

Всего в мире излечились более 67 тыс. человек.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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