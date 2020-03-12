Общество

Состоялась 9-я студенческая краеведческая конференция, посвященная 75-летию Великой Победы и 50-летию ВЛГАФК

С 2012 года в городе на Ловати проходит ежегодная открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», инициатором которой являются Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города и Великолукское городское краеведческое общество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член оргкомитета конференции Дмитрий Белюков.

Конференция традиционно проходит в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта при поддержке ректората вуза и кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки. В этом году ежегодная конференция стала уже девятой по счету.

В этом году по сложившейся традиции студенты высших и средних профессиональных учреждений города Великие Луки и Псковской области собрались в конференц-зале ВЛГАФК, чтобы обсудить вопросы прошлого и настоящего Великих Лук и Псковского края, соседних территорий и общие проблемы краеведения.

На конференцию были заявлены 17 докладов студентов из 6 высших и профессиональных образовательных учреждений. Областной центр представляли студенты Псковского государственного университета. Южная столица области была представлена студентами ВЛГАФК, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, Великолукского медицинского колледжа.

На открытии краеведческого форума ее участников приветствовали ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, заслуженный учитель России, директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, профессор Галин Трофимова, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Далее слово было предоставлено студентам. Все прозвучавшие доклады можно условно разбить на несколько разделов: «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Проблемы региональной истории физической культуры, спорта и олимпийского образования: к 50-летию ВЛГАФК», «Проблемы истории Великих Лук и Псковского края», «Туризм, экскурсионное и музейное дело» и «Личность в истории края».

Отметим, что в конференции приняли участие члены Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия г.Великие Луки и Великолукского городского краеведческого общества, преподаватели и студенты ВЛГАФК.

Участники конференции посетили Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, а также были отмечены памятными сертификатами, книгами по краеведению туристическими буклетами «Дарю тебе город», «Пусть память не меркнет как Знамя Победы», «Радуга над городом», которые презентовала начальник отдела туризма комитета культуры Зоя Федорова.

В завершении можно отметить, что все доклады отличались хорошим уровнем подготовки, вызвали живой интерес слушателей, о чем свидетельствовали многочисленные вопросы и рекомендации по продолжению исследовательской работы в избранном направлении.