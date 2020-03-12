Общество

ОПФР по Псковской области: Зарплата в «конверте» не учитывается при назначении пенсии

Отделение ПФР по Псковской области обращает внимание на то, что работодатель, выплачивающий зарплату в «конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Сегодня часть страховых взносов идёт на выплату пенсий старшему поколению.

Также от суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит будущая пенсия гражданина. Уплата страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит к уменьшению размера пенсии, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Таким образом, все то, что выплачивается неофициально на руки, при назначении пенсии учитываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без официального оформления, лишены возможности получать в полном объёме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

Получить информацию о сформированных пенсионных правах (о количестве пенсионных коэффициентов, страховом стаже, суммах страховых взносов) можно через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. Если какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, то необходимо заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в территориальный орган ПФР.