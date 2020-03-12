Общество

Компания «Гранд Сервис Экспресс» рассматривает возможность запуска в Крым в 2020 году поездов из Пскова

Компания «Гранд Сервис Экспресс» рассматривает возможность запуска в Крым в текущем году поездов из Пскова, Архангельска и Петрозаводска, сообщил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД, Симферополь) Алексей Гладилин.

«В 2020 году рассматривается расширение географии пассажирских перевозок поездами дальнего следования по направлениям Архангельск - Симферополь, Псков - Нижний Новгород - Евпатория, Петрозаводск - Феодосия», - сказал Гладилин на заседании президиума крымского парламента в Симферополе в среду, сообщает «Интерфакс».

Географию перевозок в крымском направлении в дальнейшем планируется расширить еще: прорабатывается возможность запуска в 2021 году поездов из Астрахани, Брянска, Белгорода, Махачкалы и Смоленска. Все зависит от того, какой «результат покажут» перевозки по уже открытым направлениям, отметил руководитель Крымской желдороги.

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря. Компания попала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.

Пока в Крым курсируют составы из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле нынешнего года география перевозок расширится: добавятся поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.