Общество

В День работника УИС состоялось торжественное построение личного состава на плацу псковской Академии ФСИН

С Днем работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта, сотрудников и курсантов образовательной организации поздравили руководство образовательной организации и УФСИН России по Псковской области, представители совета ветеранов вуза.

Торжественно была зачитана поздравительная телеграмма директора ФСИН России. Обращаясь к личному составу вуза, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил особую роль Федеральной службы исполнения наказаний в защите интересов граждан нашей страны, общества и государства, обеспечивая правопорядок и законность, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд курсантов образовательной организации отмечены благодарностями Псковского филиала академии, лучшие сотрудники – благодарностями академии и УФСИН России по Псковской области. Объявлены приказы о присвоении сотрудникам и курсантам специальных званий.

Отметим, что 13 марта Псковский филиал академии и УФСИН России по Псковской области проведут торжественное мероприятие, посвященное 141-й годовщине со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний, которое состоится в образовательной организации с участием представителей органов государственной власти, силовых структур региона и ветеранов УИС.