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После реконструкции вторую часть Дендропарка в Пскове оборудуют видеонаблюдением и бесплатным Wi-Fi

Главная цель реконструкции второй части Дендропарка в Пскове - сделать комфортное место для отдыха горожан. Также важной миссией является создание экологического островка, где школьники и учителя смогут проводить природные исследования. В рамках реконструкции будут организованы смотровая площадка и стоянка для автобусов, что позволит включить Мирожский монастырь в новые туристические маршруты.

Эти тезисы были озвучены властями Пскова сегодня, 12 марта, в рамках контрольного выезда главы администрации города Александра Братчикова по объектам, которые реконструируют в рамках программы приграничного сотрудничества. Стоимость проекта составляет 19 млн рублей, первый контракт от 15 октября уже разыгран, получен первый авансовый платеж, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик рассказал, что на текущий момент на территории дендропарка уже произведена выпилка старых насаждений, проводится мелиорация, так как для осуществления работ необходимо осушить болото. Также полностью подготовлен и засыпан остров, к которому по плану будет вести два моста. Сейчас, в связи с погодными условиями, работы приостановлены. «Поднялся уровень воды, чтобы продолжать работы необходимо, чтобы почва подсохла. По итогу в парке будет сделана дренажная система и закрытого, и открытого типа», - пояснил подрядчик.

Начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь рассказала, что на сентябрь запланирована информационная кампания по посадке деревьев, планируется привлечение и псковских школьников, и эстонских партнеров. Всего будет высажено порядка 260 зеленых насаждений. Также будет произведено зарыбление пруда.



«Эта территория - ландшафтный памятник. Исторически здесь был остров, который мы восстановим. Школьники с учителями смогут проводить здесь экологические эксперименты. Работы, которые здесь будут проводиться, не предусматривают никаких объектов капитального строительства, это только восстановление того, что здесь было исторически. При работах соблюдаются все требования по регенерации территории», - рассказала заместитель главы администрации города Пскова Валентина Зубова.

Она отметила, что на территории Дендропарка также запланирована зона для прогулок со скамейками и освещением, при строительстве будут созданы условия и для маломобильных групп населения. Парк будет оснащен видеонаблюдением и бесплатным Wi-Fi.

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Напомним, в периоде 2014-2020 Псков включен в три программы приграничного сотрудничества: «Россия - Латвия», «Россия - Эстония» и «Интеррег. Регион Балтийского моря». Первые две предусматривают софинансирование из регионального и местного бюджетов в размере 10%, последняя - 15%. Город участвует в программах на общую сумму 6,4 млн евро. В областном центре реализуют 12 проектов.