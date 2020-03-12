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Общество

Более 15 миллионов рублей направили псковские приставы на выдворение иностранцев

12.03.2020 11:46|ПсковКомментариев: 0

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области провело аукцион на приобретение проездных документов для иностранцев (лиц без гражданства), подлежащих административному выдворению.

Начальная цена контракта была 27 млн 880 тысяч 369 рублей. К. В. Карпухин предложил исполнить его за 15 млн 194 тысячи 801 рубль, и был признан победителем аукциона. Срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.

Что касается авиационных маршрутов в одну сторону, то в техническом задании значатся 447 позиций - полеты из Москвы и Санкт- Петербурга в разные страны мира. Средняя цена на каждый была определена на основе анализа рынка.

Одни из самых дорогих рейсов из столицы России: в Белиз (121 333 рубля), на Бермудские острова (106 333), Гавайские острова (108 458), Кубу (105 814), Мадагаскар (121 409), Мальдивы (101 205), в Доминикану (115 766), Панаму (123 469), Японию (108 666).

Из Санкт-Петербурга выдворение обойдется дороже всего в следующих направлениях: Багамы и Боливия (110 000 рублей), Бенин (102 546), Бермудские острова (134 333), Бразилия (131 333), Гаити (104 000), Гваделупа (125 333), Гватемала (127 502), Гренада (108 257), Доминика (103 666), Замбия (104 425), Зимбабве (105 820), Индия (196 438), Кабо-Вердер (100 176), Каймановы острова (115 333), Лесото (110 333), Мадагаскар (141 462), Стамбул - Мадагаскар (162 811), Мальдивы (120 486), Маршалловы острова (102 666), Стамбул - Мозамбик (102 426), Стамбул - Намибия (114 000), Новая Зеландия (127 333), Парагвай (111 333), Перу (101 243), Сальвадор (104 000), Северная Корея (138 000), Сент-Китс и Невис и Япония (113 333), Уганда (122 000), Уоллис и Футуна (102 666), Фиджи (133 000), Филиппины (103 880), Чад (106 000), Стамбул - Чад (107 356), ЮАР (105 333), Стамбул - ЮАР (100 251), Ямайка (138 333).

Теги: #УФССП России по Псковской области #иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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