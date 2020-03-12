Общество

Изменение доходов и расходов бюджета области согласовал профильный парламентский комитет

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». О подготовленных поправках депутатам доложила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Предложенные поправки предусматривают, прежде всего, принятие на план федеральных средств - 653 млн рублей», - сказала финансист. Она уточнила, что практически весь объем федеральных средств направляется на обеспечение дорожной деятельности. 100 млн рублей - на продолжение строительства Северного обхода, 331,7 млн рублей - на ремонт моста через реку Шелонь, 188,7 млн рублей - на реконструкцию цепных мостов в Острове.

Также Людмила Павлова отметила рост собственных доходов - сделать повышающий прогноз на 90 млн рублей позволило перевыполнение плана поступлений по налогу на доходы физических лиц. По словам заместителя руководителя комитета по финансам, за счёт этих средств выделяются дополнительные 25 млн рублей на покупку квартир для медицинских работников - с предложением найти финансовые возможности к губернатору обращались депутаты фракции «Единая Россия».

В поправках к бюджету также учтены переходящие остатки средств, неиспользованных в прошлом году, и обязательства региона по софинансированию федеральных средств. Так, предусмотрены областные средства на реконструкцию улицы Поземского в областной столице, ремонтно-реставрационные работы детской музыкальной школы № 1 в Пскове, строительство детских дошкольных учреждений в Пскове и Псковском районе.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов задал вопрос, касающийся Северного обхода: «Сколько всего средств необходимо на реализацию этого проекта и для чего предназначаются выделенные 100 млн рублей?»

Разъяснения дал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин: «В настоящий момент проект строительства Северного обхода находится на повторной экспертизе. После того, как будет получено заключение, мы запустим повторные конкурсные процедуры по этому объекту. На закупку металлоконструкций для строительства моста через Великую потребуется около 600 млн рублей - принципиальное решение федерации по этому вопросу есть. 100 млн рублей - первая часть этих средств».

Получив ответ на поставленный вопрос, Борис Полозов попросил представителей органов исполнительной власти дать разъяснения по объёмной таблице поправок к законопроекту, которая накануне поступила в Собрание.

«Все поправки связаны с субсидированием перевозок автомобильным транспортом», - ответила заместитель председателя областного комитета по финансам. По словам Людмилы Павловой, среди прочего на 7 млн рублей увеличиваются субсидии транспортным предприятиям на перевозку педагогов и на 13 млн рублей – на перевозку учащихся.

«Сейчас мы вводим новый вид бюджетных расходов, чтобы закрыть всю имеющуюся «кредиторку» - субсидирование регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам. Со следующего года мы в принципе уходим от субсидирования автомобильных перевозок, так как федеральное законодательство обязывает перейти на государственные контракты с перевозчиками», - сказала финансист.

«Уже в этом году начнём проводить торги, будет устанавливаться фиксированная цена госконтракта, и мы будем платить за каждый километр, который перевозчик проехал», - добавил руководитель профильного органа исполнительной власти Борис Ёлкин.

Заслушав экспертное заключение представителей Счётной палаты области и правого управления Собрания, депутаты поддержали законопроект об изменениях в бюджет и таблицу поправок к нему.

Также на заседании комитета был рассмотрен и поддержан законопроект, закрепляющий в региональном законодательстве трёхпроцентное повышение размера пособий и социальных выплат, и проект закона «О внесении изменения в приложение 4 к Закону Псковской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2018 год» - документ исправляет техническую ошибку в тексте закона.