Общество

Транспортная прокуратура выявила факт перевозки с нарушением группы детей в поезде Псков - Москва

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при перевозке организованной группы детей железнодорожным транспортом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки в пассажирском поезде сообщением «Псков-Москва» установлен факт отсутствия уведомления органа Роспортребнадзора о планируемых сроках отправки детей и их количестве по установленной форме.

В этой связи прокуратурой организатору поездки внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.