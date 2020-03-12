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Общество

Мемориал «Партизанская слава» до 30 апреля установят в Дедовичах

12.03.2020 13:11|ПсковКомментариев: 0

Мемориал «Партизанская слава» до 30 апреля будет установлен в поселке Дедовичи. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 694 тысячи 563 рубля. Источник финансирования - бюджет района.

Техническим заданием предусматривается устройство на площадке по улице Промкомбината железобетонного основания, бортового камня, покрытия из бетонной плитки, устройство ограждения из стальных труб.

Мемориал должен представлять собой архитектурное сооружение, включающее 26 стел (150*15*15 см) из гранита «Дымовский», на каждой из которых будут написаны 22 фамилии, в центре сверху - звезда. Всего на стелах будут упомянуты 578 фамилий.

Еще две стелы (60*20*15см) из того же материала будут установлены на входе в мемориал. На них будет размещен следующий текст: «За мужество, стойкость, массовый героизм и большой вклад в партизанское движение против немецко-фашистских захватчиков, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Указом губернатора области от 29 июня 2018 года №42-УГ муниципальному образованию «Дедовичский район» присвоено почетное звание Псковской области «Край партизанской славы», в центре сверху - звезда.

Теги: #дедовичский район #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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