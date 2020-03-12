Общество

Депутаты Псковского областного Собрания законодательно закрепили 3-процентную индексацию соцвыплат

Изменения в отдельные законодательные акты внесены на внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 12 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект соответствующих изменений подготовлен областным комитетом по социальной защите в рамках исполнения рекомендаций согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В общей сложности изменения коснулись семи действующих законов области: «О денежном вознаграждении, причитающемся приемным родителям, и льготах, предоставляемых приемной семье», «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области», «О социальной поддержке многодетных семей», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также «О детях войны, проживающих в Псковской области».

Так, депутаты законодательно закрепили новый размер региональных социальных выплат с учетом произведенной 3-процентной индексации. Необходимость такой меры в декабре прошлого года обозначили депутаты фракции «Единая Россия». Это денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям и опекунам, ежемесячное пособие на ребенка, ежегодная денежная выплата отдельным категориям гражданам на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления, выплаты многодетным семьям, выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политический репрессий, выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области».

Добавим, действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Финансовое обеспечение годовой индексации составляет 23,9 млн рублей.

Напомним, данные изменения были рассмотрены на профильных комитетах областного Собрания с рекомендацией принять в двух чтениях.