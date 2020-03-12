Общество

Робота-монстра, покорителя лестниц и танкобота соберут великолукские школьники

Набор элементов для конструирования роботов поступит в Великолукскую среднюю школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке. На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку деталей.

Игровой набор предназначен для изучения принципов робототехники на уроках в старших классах школы. В его состав должно входить не менее 540 деталей, в том числе: не менее одного миникомпьютера, трех электромоторов с сервоприводами, двух колес с резиновыми покрышками, гироскопического датчика, ультразвукового датчика, датчика распознавания цвета, двух датчиков касания, семи кабелей для подключения датчиков и моторов и одного кабеля USB. Питание собранных моделей роботов должно осуществляться от аккумулятора емкостью не менее 2050 мАч.

«Собранные модели роботов должны программироваться через компьютер или ноутбук. В комплект поставки должно входить программное обеспечение, позволяющее программирование собранных моделей роботов, зарядное устройство, буклет с инструкцией по сборке», - также отмечается в техническом задании.

Кроме того, ожидается поставка конструктора, который должен содержать множество дополнительных элементов: шестерни, большие поворотные элементы, для персонализации роботов и другие уникальные строительные элементы. Он должен позволять строить более сложных и функциональных роботов. Модели из ресурсного набора: слон, покоритель лестниц, монстр, дистанционное управление, танкобот, производитель волчков. Набор из 853 деталей может быть использован как для работы в классах, так и для внешкольного обучения или для соревнований по робототехнике.

Максимальная цена контракта составляет 182 тысячи 810 рублей, средства на его приобретение выделяются из бюджета области. Дата проведения аукцион - 12 марта, срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.