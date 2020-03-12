Общество

Депутаты исправили техническую ошибку в отчете об исполнении регионального бюджета на 2018 год

Депутаты Псковского областного Собрания исправили техническую ошибку в отчете об исполнении регионального бюджета на 2018 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

В 2018 году в Псковской области фактически получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ в размере 6201793 тыс. рублей. В то же время в приложении 4 «Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» указана цифра «62017934».

С целью исправления указанной технической ошибки в приложение будут внесены редакционные правки: неверная цифра заменена на правильную. Тем самым закон Псковской области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год» будет приведен в соответствие с бюджетной отчетностью и годовым отчетом об исполнении областного бюджета за 2018 год.