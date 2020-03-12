Общество

Кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в марте

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 1 402 вакансий, открытых в Псковской области с 1 по 29 февраля 2020 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали о ситуации на рынке труда в области.

В феврале работодатели открыли на 2% больше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года. Относительно легче найти работу в Псковской области представителям сфер продаж - для них размещено 31% от всех вариантов занятости в области, работникам производства - 16%, а также рабочему персоналу - 13%. Доля предложений для медицинских специалистов составила 11%, на работников в сфере транспорта и логистики, административный персонал, ИТ-специалистов приходится еще по 7% рынка вакансий. Сохраняется высокий спрос на строителей и тех, кто связан с недвижимостью, банковских работников, представителей сферы безопасность и гостинично-ресторанного бизнеса.

Что касается соискателей, то число резюме жителей Псковской области, заинтересованных в новой работе, тоже растет. Их количество увеличилось на 13% по сравнению с показателем входа резюме в феврале 2019 года. Из-за подобной динамики спроса и предложения уровень конкуренции в Псковской области повысился с 3,7 резюме на одну вакансию до 4,1. Нормой, комфортной как для работодателей, так и для соискателей, считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. Бороться за рабочие места из-за высокого уровня конкуренции приходится топ-менеджерам и руководителям среднего звена (11 человек на место), начинающим специалистам и студентам (7,5), бухгалтерам (6,8).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов из разных сфер за год составила 30 000 рублей. На эту же сумму рассчитывают соискатели, судя по данным из резюме. Стоит отметить, что у 51% кандидатов на рынке труда Псковской области высшее образование, у 7% - незаконченное высшее, у 22% - среднее специальное и у 21% - среднее.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области в начале марта: