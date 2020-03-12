Общество

Межведомственная рабочая группа рассмотрела актуальные вопросы реализации нацпроектов в Псковской области

Вопросы реализации в Псковской области региональных проектов по основным направлениям «майского» указа президента Российской Федерации обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по реализации нацпроектов под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Основное внимание участников совещания было приковано к работе по заключению государственных (муниципальных) контрактов на реализацию мероприятий региональных проектов. Нинель Салагаева напомнила, что к 1 апреля контрактация должна достигнуть 90%. Такая задача поставлена перед органами исполнительной власти губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на недавнем расширенном заседании. В настоящее время в Псковской области заключено 41% от общего числа контрактов на сумму 2,2 млрд рублей. В связи с этим вице-губернатор призвала профильных специалистов активизировать усилия по контрактации и провести необходимые процедуры в установленный срок.

Актуальные вопросы реализации нацпроектов, проведения конкурсных процедур на территории региона обозначила руководитель Управления проектной деятельности Ольга Татаринова. Руководители региональных проектов, представители ряда профильных ведомств в свою очередь доложили о разработке технической документации и работе по подготовке к запуску аукционных процедур.

В сфере культуры, например, пристальное внимание приковано к подготовке конкурса на поставку автоклубов. Председатель регионального Комитета по культуре Жанна Малышева рассказала, что в области идет работа над пилотным проектом по созданию автоклуба, где будут одновременно размещены и посадочные места для зрителей, и просторная сценическая площадка. Сейчас ведутся активные консультации с федеральными ведомствами. Жанна Малышева обратила внимание, что сразу после их завершения будут объявлены торги. В этом году в рамках национального проекта планируется закупить 8 специализированных автомашин. За три года такой техникой должны быть обеспечены все муниципальные образования.

Еще один вопрос, который обсудили участники совещания, касался работы по подписанию безденежных соглашений с муниципальными образованиями. Ольга Татаринова сообщила, что в сфере здравоохранения, например, заключены соглашения только с 12 районами Псковской области. В свою очередь Вера Емельянова подчеркнула, что в медицине необходимо повышенное внимание уделить привлечению специалистов. Но для решения кадрового вопроса, который в региональном здравоохранении стоит очень остро, нужны совместные усилия как областных, так и районных властей. В том числе в поиске и подборе муниципального жилья для медицинских специалистов.

Речь зашла и о формировании «дорожных карт» плана мероприятий, включая контрактацию, и кассового освоения, которые разрабатываются в рамках реализации поручения губернатора Михаила Ведерникова. Планы-графики кассового освоения, созданные по каждому из региональных проектов, вплоть до 1 апреля будут корректироваться по мере реализации мероприятий и заключения государственных контрактов.

Кроме того, участники межведомственной рабочей группы обсудили и направления по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения в рамках реализации региональных проектов. На актуальные вопросы этой сферы обратил внимание депутат Псковской городской думы Федор Постнов. Он выразил готовность принять активное участие в контроле за соблюдением технических нормативов по созданию «доступной среды». Нинель Салагаева предложила Федору Постнову войти в состав межведомственной рабочей группы, чтобы вносить свои предложения по реализации региональных проектов. Кроме того, будет разработан механизм совместного взаимодействия при подготовке технических заданий и конкурсных документации. По предложению Нинель Салагаевой, эксперты-общественники также будут включены и в состав рабочих групп, курирующих реализацию в регионе каждого национального проекта.