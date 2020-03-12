Общество

В Псковской области более 3300 человек будут сдавать ЕГЭ в 2020 году

В Псковской области более 3300 человек будут сдавать ЕГЭ в 2020 году, из них около 2700 - одиннадцатиклассники. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 12 марта, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Девятиклассников, сдающих ОГЭ, меньше - около 6,5 тыс.

Он также сообщил, что в регионе действуют 36 пунктов сдачи ЕГЭ. Руководитель регионального комитета по образованию отметил, что в регионе уже более 3 лет работает ситуационный центр, где эксперты ведут видеонаблюдение за процессом сдачи ЕГЭ.

В ходе пресс-конференции Александр Седунов рассказал о нововведениях в 2020 году. Так, в экзамен по химии в 9 и 11 классах будет включен очный эксперимент. Экзаменуемые будут проводить опыты с реактивами с целью получить химическую реакцию.

«Мы считаем, что это важно, это будет востребовано в будущем», - отметил спикер.

Кроме того, Седунов подчеркнул, что ЕГЭ по биологии и химии выбирает значительное количество выпускников.

Руководитель профильного комитета дал совет выпускникам: «Самое главное - не волноваться и не приносить шпаргалки»