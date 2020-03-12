Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные ведущие программы Александр Савенко и Константин Калиниченко, к которым сегодня присоединится Александр Машкарин, продолжают следить за процессом принятия и обсуждения поправок в Конституцию. Напомним, что на этой неделе Государственная дума приняла соответствующий закон в окончательном третьем чтении, также его одобрил Совет Федерации.

Также журналисты обсудят с радиослушателями общественную реакцию на наступление коронавируса.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.