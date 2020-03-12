Общество

С постройкой новой школы на Завеличье ажиотажный спрос на первые классы в Инженерно-лингвистической гимназии снизится - Александр Седунов

С постройкой новой школы на Завеличье ажиотажный спрос на первые классы в Псковской инженерно-лингвистической гимназии снизится. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 12 марта, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он также напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсуждал строительство новых школ в регионе, Минпросвещения данную инициативу поддержал.

«Также мы остро нуждаемся в пристройках к имеющимся зданиям или новых школах в приграничных районах», - обозначил проблему Седунов.

Он напомнил про Линовскую школу в Пыталовском районе, где, по его словам, необходимо построить новое здание, и про Кузнецовскую школу в Себежском районе. Он обратил внимание на то, что в Печорах здание Лингвистической гимназии также нуждается в обновлении. «Уверены, что Министерство просвещения положительно отнесется к просьбам, и они будут поддержаны», - резюмировал Седунов.

Отметим, что в 2021-2022 годах появится новая школа в Борисовичах на 1350 человек.

В целом, по словам Александра Седунова, в Пскове в течение ближайших лет планируется построить пять школ.