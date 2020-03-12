Общество

Детский сад на улице Коммунальной в Пскове появится в 2021 году

В 2021 году в Пскове построят детский сад на 120 мест на улице Коммунальной, заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 12 марта, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам руководителя профильного комитета, в настоящий момент детский сад на 140 мест активно строится рядом с Инженерно-лингвистической гимназией.

Александр Седунов напомнил, что самые большие очереди в детские сады фиксируются в Пскове и Псковском районе - около 9 тысяч детей в возрасте до 3 лет ожидают места.

В ходе пресс-конференции Александр Седунов также подчеркнул, что заявки на строительство дополнительных садов в регионе уже направлены в Минпросвещения.