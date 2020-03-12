Общество

Александр Седунов: Полностью освободить школы от мобильных телефонов будет весьма проблематично

Полностью освободить школы от мобильных телефонов будет весьма проблематично, считает председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Такое мнение он высказал сегодня, 12 марта, на пресс-конференции, комментируя вопрос об использовании ящиков для телефонов в школах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в школах Пскова и Великих Лук у многих учителей есть такие ящики, куда дети помещают свои телефоны перед уроком, а в конце занятия забирают обратно.

«Полностью освободить школу от мобильных телефонов будет весьма проблематично, но, чтобы телефон не мешал на уроках, такие ящики необходимы», - резюмировал Александр Седунов.