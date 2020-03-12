Общество

Александр Седунов: К 2022 году в Псковской области не останется ни одной школы, где не будет «Точек роста»

К 2022 году в Псковской области не останется ни одной школы, где не будет «Точек роста». Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 12 марта, на пресс-конференции, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что в 2019 году было создано 8 «Точек роста» в различных образовательных учреждениях региона, а в 2020 году планируется реализовать уже 41.

Помимо этого, проект «Цифровая образовательная среда» в 2020 году будет реализован в 75 образовательных учреждениях региона. Для сравнения - в прошлом году в 8 школах удалось реализовать данный проект.

Региональные власти не обходят стороной и модернизацию учреждений дополнительного образования - в 2020 году планируется оснащение новым оборудованием, инвентарем домов детского творчества.

Центры образования «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование». Открытие современных площадок на базе учебных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, направлено на формирование современных компетенций и навыков у школьников.

В «Точках роста» будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. В частности, будут введены новые компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Они будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования.

По условиям программы, помещения для размещения центров муниципалитеты готовят самостоятельно, согласно разработанному бренд-буку. Поставка оборудования осуществляется за счет федеральных средств. Это 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, квадрокоптеры.