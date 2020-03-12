Общество

Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть

Вероятность того, что инфекция коронавируса придет в Псков, существует, но в настоящее время ситуация спокойная. Такую информацию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Главный санитарный врач региона порекомендовал псковичам избегать массовых скоплений людей. «Предложение не пользоваться общественным транспортом в час пик также совершенно разумно», - заявил Александр Нестерук.

«Люди, которые находятся в карантине, у нас есть, мы их проверяем, но пока коронавирусной инфекции не выявлено. Как правило, это те, кто контактировал с больными. Например, в самолете может лететь до 800 человек, и, если там был больной, то им всем в места проживания придет оповещение, а затем проводятся мероприятия по ежедневному измерению температуры, проводится трехкратное обследование. Важно сказать, что у нас таких людей все равно немного», - рассказал Александр Нестерук.

Он отметил, что сейчас есть различные мнения ученых: кто-то думает, что к лету заболеваемость упадет, и эпидемия прекратится, кто-то говорит, что вирус будет постоянным.