Общество

В УФСИН России по Псковской области празднуют 141 год со дня образования УИС

12 марта отмечается День работника уголовно-исполнительной системы. В Псковской области на страже закона в пенитенциарных учреждениях региона стоят более 1700 сотрудников и работников, профессионализм которых позволяет обеспечивать функционирование уголовно-исполнительной системы в современных условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Российский император Александр II 12 марта 1879 года издал Указ о создании Главного тюремного управления, которое положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Исправлять преступивших закон, следить за правопорядком на режимной территории, обеспечивать надежную охрану – это часть задач, возложенных на тех, кто выбрал для себя службу в системе исполнения наказаний.

На сегодняшний день на территории области дислоцируются два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках, 2 исправительных колонии общего режима, 3 - строгого, функционирует 3 участка колонии-поселения. В каждом районе Псковской области выполняют свои обязанности сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, осуществляя контроль за осужденными, наказание которых не связано с лишением свободы.

Добавим, что сегодня в регионе наказание в местах лишения свободы отбывают более 2700 осужденных и более 2400 осужденных состоят на учетах УИИ.