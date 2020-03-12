Общество

Глава Псковского района Наталья Федорова вручила юбилейные медали пяти ветеранам Великой Отечественной войны

11 марта глава Псковского района Наталья Федорова вручила юбилейные медали пяти ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, пожилые люди вспоминали и рассказывали о тяжелейших испытаниях, выпавших на их долю во время войны, а также об условиях жизни, быта и нелегкого труда при восстановлении разрушенных территорий. Каждая рассказанная история - это отдельная повесть о твердости духа и веры в светлое будущее. Но итог у каждого повествования был один: «Мир и только мир должен быть на нашей земле», - именно так заканчивали свои волнительные рассказы наши ветераны.

Необходимо отметить, что все награжденные ветераны, уже имеют по несколько юбилейных наград, а одна из них - Тамара Росткова, за огромный вклад в развитие сельского хозяйства родного Псковского района и личные трудовые успехи была награждена орденом «Ленина».

Наталья Федорова от всего сердца поздравила Галину Иванову, Евгению Вихрову, Тамару Росткову, Валентину Федорову и Нину Смирнову с заслуженными наградами и приближающимся всенародным праздником Великой Победы. Она вручила всем именные поздравления, небольшие подарки и пожелала всем крепкого здоровья, домашнего тепла и уюта и благополучия на долгие годы.

Отметим, что следующая торжественная церемония вручения юбилейных медалей состоится 13 марта в 14.30 в Тямшанском доме культуры.