Общество

ВЦИОМ выяснил, как спят россияне

Половина россиян легко засыпает и спит крепко и при этом характеризует свое пробуждение ото сна позитивно. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Всемирному дню сна, пишет «Царьград».

Социологи выяснили, что 50 процентов опрошенных спят крепко, по 53 процента респондентов засыпают легко и чувствуют себя бодрыми после сна. При этом доля мужчин среди тех, у кого хороший сон, выше, чем у женщин.

В то же время 42 процента участников опроса отметили, что долго не могут заснуть, 43 - часто просыпаются по ночам. «Доля тех, кто тяжело просыпается и долго не может раскачаться, выше среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет», - подчёркивают во ВЦИОМ.

Опрос был проведен среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.