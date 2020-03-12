Синоптики предупреждают об усилении ветра на юге Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 марта, с периода 00.00-03.00, по югу Псковской области ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра.
ГУ МЧС России по Псковской области рекомендует при сильном ветре:
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».