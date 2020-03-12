Синоптики предупреждают об усилении ветра на юге Псковской области

Аппетитно, остроумно, с лепестками хризантем: в псковском ресторане прошел гастроужин знаменитого петербургского шеф-повара

Более 150 псковичей с инвалидностью примут участие в реализации проекта «Шаг навстречу»

Александр Седунов: Полностью освободить школы от мобильных телефонов будет весьма проблематично

«Танцем жизни» отметит свое 10-летие великолукская школа балета для взрослых «СтоПа»

В УФСИН России по Псковской области празднуют 141 год со дня образования УИС

В петербургском вузе запретили здороваться за руку и обниматься

Александр Котов: Мы будем настаивать, чтобы объем средств на жилье для медработников увеличивался

Найденная в бессознательном состоянии на улице в Великих Луках учительница скончалась в больнице

Александр Седунов: К 2022 году в Псковской области не останется ни одной школы, где не будет «Точек роста»

Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть

Пять денежных купюр вековой давности пытался вывезти гражданин Украины за рубеж через Псковскую область