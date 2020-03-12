Общество

В УФСИН России по Псковской области прошло торжественное собрание по поводу профессионального праздника

Сегодня сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы принимают поздравления с профессиональным праздником - Днем работника УИС. По этому случаю в аппарате управления прошло торжественное собрание личного состава, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В актовом зале УФСИН России по Псковской области временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Алексей Денисьев поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с праздником и торжественно зачитал поздравительную телеграмму директора ФСИН России. За добросовестное исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников были отмечены ведомственными наградами ФСИН России и благодарностями УФСИН России по Псковской области.

Добавим, торжественное мероприятие, посвященное 141-й годовщине со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, состоится 13 марта на территории Псковского филиала академии ФСИН России.