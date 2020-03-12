Общество

Стратегические сессии по реализации нацпроекта «Образование» проводятся в Псковской области

В Псковской области проводятся стратегические сессии в рамках реализации национального проекта «Образование». Мероприятия проводит комитет по образованию Псковской области совместно с Псковским областном институтом повышения квалификации работников образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администации.

В Великих Луках стратегическая сессия прошла с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой на базе школы, построенной в 2018 году. Совместно были проработаны планы реализации отдельных мероприятий нацпроекта «Образование», сделан акцент на развитие сетевого взаимодействия, налаживание связей между Центрами «Точка роста» и классами цифровой образовательной среды.

Участники мероприятия посетили новые мастерские (специальные учебные кабинеты) в Великолукском медицинском колледже, оснащенные современным медицинским оборудованием, которое было приобретено в прошлом году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

Первая сессия была проведена в феврале для начальников Управлений образования всех муниципальных образований Псковской области. В начале марта стратегическая сессия прошла в Пскове. Ее участниками стали директоры школ города Пскова, учреждений культуры и спорта, городского центра цифрового образования IT- куб, Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества, детского технопарка Кванториум.