Общество

Марина Борисенкова: Решение вопроса доступной среды требует комплексного подхода

Решение вопроса доступной среды требует комплексного подхода. Сейчас выделяются целевые деньги на обеспечение доступной среды, но обеспечивается она точечно. Такую позицию в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН озвучила председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат регионального парламента Марина Борисенкова.

«Нужно понимать, что, если человеку беспрепятственно из дома не доехать до доступно оборудованного здания или помещения, то его наличие совершенно бесполезно. Конечно, за последние 10 лет многое изменилось, но все равно наша доступная среда пока не сравнима с европейской, так как там доступные программы начали действовать на 40 лет раньше», - заявила Марина Борисенкова.

Спикер отметила, что для маломобильных групп населения очень важно не создавать новых барьеров. «Бывает, что и при новом строительстве возникают проблемы. Сам проект сделан хорошо, все учтено, а при реализации начинаются нарушения. Маломобильные граждане - это не только инвалиды, но и дети, пожилые граждане, родители с колясками, слабовидящие и другие группы населения. Мы идем большими шагами вперед, но недочеты есть», - рассказала Марина Борисенкова.

Заместитель председателя Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Эдуард Малин подчеркнул, что самое большое заблуждение подрядчиков заключается в том, что доступная среда - это затратно. «Это целая легенда, которая передается от одного застройщика к другому. По факту, если сделать дом с учетом доступной среды, то удорожание составит всего 2%, а если сдать неправильно построенный объект и переделывать его, то будет 10%», - поделился он.