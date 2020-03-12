Общество

Около 86 млн рублей выделил ЦИК РФ на проведение в Псковской области голосования по поправкам в Конституцию

Около 86 млн рублей выделил ЦИК РФ на проведение в Псковской области голосования по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация была озвучена на очередном заседании Избирательной комиссии Псковской области 12 марта.

Как пояснил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов, в Центризбиркоме состоялось заседание, на котором были названы суммы, выделяемые на проведение Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля.

Начальник отдела финансового учета и контроля облизбиркома Олег Шамков конкретизировал, что Избирательной комиссии Псковской области на проведение Общероссийского голосования доведено 85 млн 989 тыс 100 рублей. Из них 80 млн 982 тыс 400 рублей будут выделены ТИКам и участковым комиссиям, а 5 млн 006 тыс 700 рублей - Избирательной комиссии региона на исполнение полномочий, связанных с проведением голосования.

Добавим, всего Псковской области будет работать 615 участковых комиссий. По словам Игоря Сопова, после 19 марта в регионе появятся информационные материалы, посвященные поправкам в Конституцию РФ и проведению Общероссийского голосования 22 апреля.