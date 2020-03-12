Общество

Сотрудники ИК-4 провели урок мужества в Середкинской средней общеобразовательной школе

Накануне профессионального праздника - Дня работника уголовно-исполнительной системы сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области провели для учащихся 5-11 классов Середкинской средней общеобразовательной школы урок мужества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе урока заместитель начальника учреждения Павел Михайлов и старший инспектор отдела охраны Алексей Егоров подготовили для юношей познавательную информацию о Героях России - уроженцах Псковской области, рассказали об их подвигах.

Отдельная беседа была посвящена памяти погибших бойцов отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области Алексея Ширяева и Владислава Байгатова, героическим подвигам которых в этом году исполнилось двадцать лет.

Кроме этого, сотрудники ИК-4 продемонстрировали ребятам учебные образцы вооружения и специальных средств, которые используются в служебной деятельности.

«Проведение уроков мужества способствует воспитанию в подрастающем поколении чувства патриотизма и мотивирует их на защиту Отечества. Отрадно видеть заинтересованность мальчишек в простом, мужском разговоре, когда, делясь жизненным опытом и рассказывая о государственной службе, мы расширяем сферу знаний ребят», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.