Организаторы конкурса «Миссис Псков 2020» объявили кастинг нового сезона

Организаторы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» объявили кастинг нового сезона.
Для участия в конкурсе приглашаются замужние или разведенные женщины с детьми и без детей в возрасте от 25 до 50 лет.
Всех конкурсанток ждут:
- мастер-классы,
- обучение дефиле, фотопозированию и актерскому мастерству,
- работа со стилистами,
- профессиональные фотосессии,
- участие в показах и светских мероприятиях,
- съемка в реалити-шоу,
- волшебные преображения,
- увлекательная работа с педагогами,
- бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию.
Записаться для участия можно по телефону 8-911-350-19-14 или отправив личное сообщение в группу в контакте https://vk.com/missispskov.