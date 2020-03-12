Общество

Организаторы конкурса «Миссис Псков 2020» объявили кастинг нового сезона

Организаторы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» объявили кастинг нового сезона.

Для участия в конкурсе приглашаются замужние или разведенные женщины с детьми и без детей в возрасте от 25 до 50 лет.

Всех конкурсанток ждут:

- мастер-классы,

- обучение дефиле, фотопозированию и актерскому мастерству,

- работа со стилистами,

- профессиональные фотосессии,

- участие в показах и светских мероприятиях,

- съемка в реалити-шоу,

- волшебные преображения,

- увлекательная работа с педагогами,

- бесценный опыт по самосовершенствованию и развитию.

«Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - подчеркнул организатор конкурса Николай Королев.

Записаться для участия можно по телефону 8-911-350-19-14 или отправив личное сообщение в группу в контакте https://vk.com/missispskov.