Общество

Николай Козловский и Александр Братчиков включены в комиссию Ассоциации развития местного самоуправления по нацпроектам

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации Пскова Александр Братчиков включены в профильную комиссию Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления по национальным проектам. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте председатель правления ассоциации, депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский.

По его словам, такое решение принято сегодня, 12 марта, на заседании президиума Высшего Совета ассоциации. Профильная комиссия будет курировать такие нацпроекты, как «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология».

«Поздравляю их и желаю успехов в общественной работе во благо жителей Псковщины», - написал Иван Цецерский.