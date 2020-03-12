Общество

В феврале проверено около 3,6 тысяч точек беспроводного доступа Wi-Fi в общественных местах

Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой в феврале проверил около 3,6 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах. Больше всего проверено в Сибирском (1 023), Центральном (684) и Южном (511) федеральных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роскомнадзора по Псковской области.

Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, выявлены в 1% случаев (41 точка доступа). Больше всего нарушений выявлено в Центральном (14) и Северо-Западном (10) федеральных округах.

Вместе с тем в 0,4% случаев (в 13 точках) выявлены нарушения, связанные с отсутствием ограничения доступа к запрещенной информации. Больше всего подобных нарушений зафиксировано в Приволжском (6) федеральном округе.

Для сокращения числа нарушений Роскомнадзор на регулярной основе наряду с контрольно-надзорной работой проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений, связанных с организацией публичных точек доступа Wi-Fi.

Так, в 2019 году число подобных нарушений сократилось в два раза по сравнению с 2018 годом.

