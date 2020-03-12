Общество

Тонну мяса пытался незаконно провести житель Беларуси через границу Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации мясной продукции в районе населенного пункта Черная Грязь Невельского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В общей сложности в автомобиле под управлением гражданина Республики Беларусь выявлено мясо говядины, общим весом около 1000 кг без товарно-сопроводительных документов.

Задержанный груз и водитель автомобиля в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.