Тонну мяса пытался незаконно провести житель Беларуси через границу Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации мясной продукции в районе населенного пункта Черная Грязь Невельского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
В общей сложности в автомобиле под управлением гражданина Республики Беларусь выявлено мясо говядины, общим весом около 1000 кг без товарно-сопроводительных документов.
Задержанный груз и водитель автомобиля в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.