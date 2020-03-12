Общество

Каждый пятый россиянин не высыпается из-за задержек на работе

Каждый пятый россиянин, который принял участие в опросе «Здоровье Mail.ru», не высыпается из-за работы допоздна. Об этом говорится в исследовании компании.

«Опрос показал, что у трети россиян (30%) не получается спать по 8 часов в сутки. Каждому пятому (22%) удается сделать это лишь иногда, редкостью полноценный сон стал для 9%. Что касается причин плохого сна, 33% респондентов признались, что просто не могут заснуть.

Отложить любимое хобби или интересное занятие не удается 30%. Работа допоздна мешает качественному режима сна 21% опрошенных. Уход за маленькими детьми вносит свои коррективы в жизнь 14%», - отмечается в исследовании.

По данным респондентов, в будние дни 39% просыпаются в промежутке с 6 до 7 утра, 26% встают с 7 до 8 утра, 16% открывают глаза после 08:30. При этом есть и люди, которые просыпаются довольно рано - каждый пятый (19%) респондент признался, что его будильник звенит раньше 6 утра. Что касается отхода ко сну, то в будни 37% опрошенных ложатся между 11 и 12 ночи, 31% - между 10 и 11 вечера. Еще 23% ложатся спать после полуночи.

Опрос проводился с 4 по 9 марта 2020 года среди 55 883 российских пользователей проекта «Здоровье Mail.ru».