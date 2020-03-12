Общество

Деятельность физкультурно-спортивных обществ предложили отрегулировать

В Госдуму внесен законопроект, направленный на совершенствование нормативного правового регулирования статуса общероссийских физкультурно-спортивных обществ. Соответствующий документ опубликован в четверг в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает «Парламентская газета».

Проектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время в стране действуют физкультурно-спортивные общества «Динамо», «Спартак», «ДОСААФ», «Юность России», «Атом-спорт», «Урожай», «Локомотив». Развитие физкультуры и спорта среди военнослужащих отнесено к полномочиям ЦСКА. В 2018 году создано ВФСО «Трудовые резервы», деятельность которого направлена на развитие физической культуры и спорта среди трудящихся промышленной и энергетической отраслей. Однако, по оценке авторов законопроекта, нормативное правовое регулирование деятельности данных организаций является недостаточным.

Так, в законодательстве отсутствует определение физкультурно-спортивного общества. «Законопроект призван восполнить данный пробел, дополнив статью 2 Закона о спорте понятием «общероссийское физкультурноспортивное общество», - говорится в тексте.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать порядок создания и осуществления деятельности физкультурно-спортивных обществ, установить их права и обязанности.

«Проект федерального закона соответствует поручениям президента Российской Федерации, данных по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, позволяет устранить имеющиеся пробелы в законодательстве в части нормативно-правового регулирования деятельности физкультурноспортивных обществ, создав правовую основу для вовлечения физкультурно-спортивных обществ в процессы регулирования развития массового спорта», - говорится в записке.

Контроль и ведение государственного реестра физкультурноспортивных обществ предлагается возложить на министерство спорта РФ.