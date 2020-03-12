Общество

Затишье пандемии коронавируса к середине лета предсказал российский ученый

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 в мире может стабилизироваться к июню – июлю. Такую точку зрения высказал руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, сообщает «Интерфакс».

«Можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню - июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля», - сказал Александр Шестопалов.

Ученый отметил, что, судя по данным о заболеваемости и смертности, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 - 2015 годах.

«Эти вирусы (коронавирусы – прим. ред.) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один», - отметил он, добавив, что в ситуации с Covid-19 «примерно 50% паники».

«Кроме того, сейчас значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая. В целом меры, принимаемый против распространения - адекватные, хотя иногда и чрезмерные», - считает Александр Шестопалов.

При этом, отметил ученый, смертность от Covid-19 за все время распространения инфекции - около 5 тыс. человек - сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день, несопоставим Covid-19 с обычным гриппом. «США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек», - добавил он.

Отдельного эпидемиологического расследования требует ситуация в Италии, хотя и там, по некоторым данным, жертвами болезни в основном становятся пожилые люди.

По состоянию на вечер минувшего четверга, в мире насчитывалось 129 тыс. 846 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4 тыс. 931, поправились более 68 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.