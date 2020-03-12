Общество

Четверть работодателей одобрили идею штрафов за перекуры

Многие российские работодатели одобряют идею штрафов за перекуры, но на практике к такой мере прибегает только 1% компаний. Это показывают результаты исследования сервиса HeadHunter, пишет газета «Известия».

К идее штрафов скорее положительно относятся 18% компаний, крайне положительно - еще 7%. Таким образом, «за» выступает четверть работодателей. При этом 31% скорее против и 21% - крайне против.

Также 41% компаний важно нанять некурящего сотрудника, а 57% во время собеседования не заостряют на этом внимание.

Сенатор Валерий Рязанский напомнил, что Трудовой кодекс не позволяет вычитать часть зарплаты за курение. Но можно лишать курильщиков ряда привилегий соцпакета: например, отказывать им в ДМС или оплачивать только часть полиса, отметил он.