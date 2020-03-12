Общество

Региональный оператор по обращению с ТКО направил в два района 9 тысяч спецпакетов

Региональный оператор по обращению с ТКО направил 9000 спецпакетов для мусора в город Невель и поселок Идрица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Мехуборка».

В этих муниципальных образованиях Псковской области организован мешковой сбор. 4000 пакетов предназначены для жителей Идрицы Себежского района. Еще 5000 мешков направлены в Невель.

Специальные пакеты объемом 60 литров можно получить бесплатно в местных администрациях, добавили в компании.

С 1 января региональный оператор отправил в районы Псковской области более 44 тысяч спецпакетов для ТКО. Они предоставляются по заявке органа местного самоуправления.