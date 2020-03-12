Общество

«Горводоканал» меняет трубы рядом с «Домом губернатора»

Специалисты МП города Пскова «Горводоканал» проводят работы по замене участка трубы рядом с историческим памятником – «Домом губернатора».

«Работать приходится очень аккуратно и в ограниченном пространстве», - отмечается в Instagram предприятия.

Дом губернатора, в котором располагалась Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина, находится на реконструкции.

История появления этого здания относится к концу XVIII века и находится в неразрывной связи с историей одного из древних русских дворянских родов - родом Валуевых.

Здание построено псковской помещицей Марфой Валуевой, принадлежало статскому советнику Валуеву. В 1830 году арендовано, а через восемь лет куплено для размещения канцелярии и жительства Псковского губернатора. С 30-х годов XIX века стал казенной квартирой псковских губернаторов.

Здание и весь комплекс губернского дома перестроены в 1832-1842 гг. Была произведена перепланировка интерьера и перестройка 2-этажного флигеля.

В середине века дом подвергся капитальной реконструкции. Была произведена перепланировка интерьера.

В конце XIX столетия к северо-западному углу здания на высоту 2-х этажей пристроена крытая веранда, у дома разбит губернаторский сад.