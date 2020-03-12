Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Дело Гавунаса
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Парк для людей, попавших в беду
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 12.03.2020 09:583 Городок обетованный: когда сдадут псковский долгострой для стариков 13.03.2020 10:350 116 бригад «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют последствия урагана 13.03.2020 10:320 Елена Полонская: Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения 13.03.2020 09:160 Сергей Грахов в Великих Луках проконтролировал ход строительства школ и детских садов 13.03.2020 09:002 Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и преемственности поколений 13.03.2020 08:380 Региональный оператор по обращению с ТКО направил в два района 9 тысяч спецпакетов
 
 
 
Самое популярное 08.03.2020 17:270 Титулованный российский фигурист пропал в Москве 09.03.2020 21:442 На четырех дорогах в Псковской области разрешили ездить быстрее 09.03.2020 12:1012 Интерактив: У памятника «Купол» по ночам исчезают туи 08.03.2020 17:055 В фирменном поезде «Москва - Псков» с апреля исчезнут сидячие места 10.03.2020 18:3914 Мы сделаем все необходимое, чтобы найти «садоводов» - Михаил Ведерников о ситуации с пропажей туй у «Купола»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Грахов в Великих Луках проконтролировал ход строительства школ и детских садов

13.03.2020 09:16|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов с рабочей поездкой посетил Великие Луки, чтобы проконтролировать возведение социальных объектов по национальным проектам «Демография» и «Образование», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

Так, на улице Заслонова Сергей Грахов оценил ход строительства детского сада на 140 мест. В настоящее время на объекте завершается возведение стен и перекрытий 2-го этажа здания, монтаж наружных инженерных сетей. Представители подрядной организации приступили к установке окон, в ближайшее время начнется прокладка внутренних систем электроснабжения. Подрядчик также должен благоустроить прилегающую территорию и оборудовать восемь детских площадок.

Напомним, по плану в новом детском саду разместятся восемь групп, в том числе и для детей ясельного возраста. На строительство учреждения было выделено более 107 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Окончание строительства запланировано на конец текущего года. Сергей Грахов дал ряд замечаний подрядчику и напомнил, что объект должен быть сдан в установленный срок.

Далее Сергей Грахов проконтролировал ход строительства детского сада на улице Дружбы. Это учреждение дошкольного образования возводится по аналогичному проекту и рассчитано на 140 мест. Сейчас здесь идут работы на нулевом цикле — осуществляется подготовка к устройству полов и перекрытий цокольного этажа. Возведение объекта проходит с незначительной задержкой от утвержденного графика производственных работ. Подрядчик объяснил это неоднородностью и сложностью грунтов на участке. Председатель регионального Комитета поручил ему предпринять все возможные меры, чтобы ликвидировать существующее отставание. По словам подрядчика, бригада максимально ускорит строительство путем запараллеливания некоторых работ.

В ходе визита в южную столицу региона Сергей Грахов также проверил исполнение поручений губернатора Михаила Ведерникова относительно строительства новой школы на улице Заслонова, а также детского садика на улице Первомайской. По решению главы региона по каждому из объектов должны быть разработаны «дорожные карты», где будут прописаны ответственные лица и конкретные сроки осуществления различных этапов строительства.

«Ни школа, ни детский садик не будут приняты и введены в эксплуатацию до тех пор пока подрядчики не устранят все замечания. Новые здания должны быть безопасными», — добавил Сергей Грахов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 101 человек
13.03.2020, 10:350 116 бригад «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют последствия урагана 13.03.2020, 10:320 Елена Полонская: Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения 13.03.2020, 10:120 «Дело Луначарского»: Фестиваль русской музыки и деятельность АНО «Псковконцерт» 13.03.2020, 10:000 Региональная Кадастровая палата: Как восстановить свидетельство о государственной регистрации права
13.03.2020, 09:560 Выставка «Да здравствует пленэр!» открывается в Пскове 13.03.2020, 09:370 Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом 13.03.2020, 09:204 Латвиец на «Фольксвагене» протаранил печорский пост «Шумилкино» 13.03.2020, 09:160 Сергей Грахов в Великих Луках проконтролировал ход строительства школ и детских садов
13.03.2020, 09:100 Петербуржец насмерть сбил пешехода на трассе возле Стремутки 13.03.2020, 09:020 Гараж и автомобиль сгорели в Острове-3 13.03.2020, 09:002 Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и преемственности поколений 13.03.2020, 09:001 Велосипедист не уступил дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках. ФОТО
13.03.2020, 08:520 Восемь человек эвакуировано при пожаре в стругокрасненской деревне Катежно 13.03.2020, 08:486 В Эстонии вводится чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса 13.03.2020, 08:430 Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России 13.03.2020, 08:380 Региональный оператор по обращению с ТКО направил в два района 9 тысяч спецпакетов
13.03.2020, 08:260 «Горводоканал» меняет трубы рядом с «Домом губернатора» 13.03.2020, 08:181 Четверть работодателей одобрили идею штрафов за перекуры 13.03.2020, 08:063 ФНС заблокировала счет Стивена Сигала  13.03.2020, 07:576 Поддержавший поправки в Конституцию сооснователь «Яблока» готов выйти из партии
13.03.2020, 07:360 Затишье пандемии коронавируса к середине лета предсказал российский ученый 13.03.2020, 07:210 Обстоятельства гибели двух мужчин в Себежском районе выясняют следователи 13.03.2020, 07:060 Правительство РФ поддержало проект Центробанка по развитию финансовой грамотности 13.03.2020, 06:540 Псковичей приглашают на встречу с известными видеоблогерами-исследователями псковских подземелий
12.03.2020, 22:004 Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России 12.03.2020, 21:480 Закрытую выставку в музее-заповеднике «Михайловское» теперь можно посетить виртуально 12.03.2020, 21:420 Деятельность физкультурно-спортивных обществ предложили отрегулировать 12.03.2020, 21:162 Каждый пятый россиянин не высыпается из-за задержек на работе
12.03.2020, 20:440 Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения 12.03.2020, 20:159 Интерактив: На Яна Фабрициуса перегородили дорогу в аптеку, зато к винно-водочному оставили 12.03.2020, 19:500 18-летнего молодого человека будут судить за кражу кассет для бритья в одном из псковских магазинов 12.03.2020, 19:3213 Что россияне знают о поправках к Конституции?
12.03.2020, 19:290 Тонну мяса пытался незаконно провести житель Беларуси через границу Псковской области 12.03.2020, 19:010 Власти Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса 12.03.2020, 18:450 В феврале проверено около 3,6 тысяч точек беспроводного доступа Wi-Fi в общественных местах 12.03.2020, 18:290 Псковичу грозит 10 лет тюрьмы за нападение на женщину и кражу ее сумки
12.03.2020, 18:100 Марина Борисенкова: Решение вопроса доступной среды требует комплексного подхода 12.03.2020, 17:590 Мокрый снег возможен в пятницу в Псковской области 12.03.2020, 17:441 МОК все еще надеется провести Олимпиаду в Токио 12.03.2020, 17:382 Николай Козловский и Александр Братчиков включены в комиссию Ассоциации развития местного самоуправления по нацпроектам
12.03.2020, 17:360 Псковича будут судить за полученный обманом кредит 12.03.2020, 17:320 Госдума приняла в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО 12.03.2020, 17:230 Сотрудники ИК-4 провели урок мужества в Середкинской средней общеобразовательной школе 12.03.2020, 17:177 Организаторы конкурса «Миссис Псков 2020» объявили кастинг нового сезона
12.03.2020, 17:151 Мужчина, сбивший пешехода на улице Труда в Пскове, может получить до двух лет лишения свободы 12.03.2020, 17:042 Мультик о попугае Кеше «дальше жить не будет» - «Союзмультфильм» 12.03.2020, 17:000 Стратегические сессии по реализации нацпроекта «Образование» проводятся в Псковской области 12.03.2020, 16:572 Марина Борисенкова: Большинство аптек в Пскове недоступны для маломобильных групп населения
12.03.2020, 16:510 Приобрести венские сосиски со скидкой приглашают фирменные магазины сети «Деревня Соловьи» 12.03.2020, 16:472 Тела двух мужчин извлечены из себежского озера Залосемье 12.03.2020, 16:413 ВЦИОМ выяснил, как спят россияне 12.03.2020, 16:400 Около 86 млн рублей выделил ЦИК РФ на проведение в Псковской области голосования по поправкам в Конституцию
12.03.2020, 16:372 В ТИК Новоржевского района сменился председатель 12.03.2020, 16:340 В УФСИН России по Псковской области прошло торжественное собрание по поводу профессионального праздника 12.03.2020, 16:341 17-летнюю девушку сбил рейсовый автобус в Неелово 12.03.2020, 16:338 Пишем Конституцию вместе. ЛОНГРИД
12.03.2020, 16:320 13 улиц приведут в порядок в Псковской области в рамках проекта «Улица Победы» 12.03.2020, 16:250 Более 150 псковичей с инвалидностью примут участие в реализации проекта «Шаг навстречу» 12.03.2020, 16:132 Аппетитно, остроумно, с лепестками хризантем: в псковском ресторане прошел гастроужин знаменитого петербургского шеф-повара 12.03.2020, 16:100 Синоптики предупреждают об усилении ветра на юге Псковской области
12.03.2020, 16:090 Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и проведет командный квиз 12.03.2020, 16:050 «Танцем жизни» отметит свое 10-летие великолукская школа балета для взрослых «СтоПа» 12.03.2020, 15:554 Револьвер Iver Johnson нашли псковские археологи при раскопках 12.03.2020, 15:515 Александр Седунов: Полностью освободить школы от мобильных телефонов будет весьма проблематично
12.03.2020, 15:4911 Коронавирус. Паника!? 12.03.2020, 15:454 Александр Котов: Мы будем настаивать, чтобы объем средств на жилье для медработников увеличивался 12.03.2020, 15:2210 В петербургском вузе запретили здороваться за руку и обниматься 12.03.2020, 15:200 Глава Псковского района Наталья Федорова вручила юбилейные медали пяти ветеранам Великой Отечественной войны
12.03.2020, 15:090 В УФСИН России по Псковской области празднуют 141 год со дня образования УИС 12.03.2020, 15:070 Найденная в бессознательном состоянии на улице в Великих Луках учительница скончалась в больнице 12.03.2020, 15:052 Александр Седунов: К 2022 году в Псковской области не останется ни одной школы, где не будет «Точек роста» 12.03.2020, 15:018 Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть
12.03.2020, 14:411 Пять денежных купюр вековой давности пытался вывезти гражданин Украины за рубеж через Псковскую область 12.03.2020, 14:250 Межведомственная рабочая группа рассмотрела актуальные вопросы реализации нацпроектов в Псковской области 12.03.2020, 14:200 Двух пьяных водителей остановили полицейские в Великих Луках 12.03.2020, 14:196 В России в 2020 году посчитают весь лес
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.