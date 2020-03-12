Общество

Сергей Грахов в Великих Луках проконтролировал ход строительства школ и детских садов

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов с рабочей поездкой посетил Великие Луки, чтобы проконтролировать возведение социальных объектов по национальным проектам «Демография» и «Образование», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Так, на улице Заслонова Сергей Грахов оценил ход строительства детского сада на 140 мест. В настоящее время на объекте завершается возведение стен и перекрытий 2-го этажа здания, монтаж наружных инженерных сетей. Представители подрядной организации приступили к установке окон, в ближайшее время начнется прокладка внутренних систем электроснабжения. Подрядчик также должен благоустроить прилегающую территорию и оборудовать восемь детских площадок.

Напомним, по плану в новом детском саду разместятся восемь групп, в том числе и для детей ясельного возраста. На строительство учреждения было выделено более 107 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Окончание строительства запланировано на конец текущего года. Сергей Грахов дал ряд замечаний подрядчику и напомнил, что объект должен быть сдан в установленный срок.

Далее Сергей Грахов проконтролировал ход строительства детского сада на улице Дружбы. Это учреждение дошкольного образования возводится по аналогичному проекту и рассчитано на 140 мест. Сейчас здесь идут работы на нулевом цикле — осуществляется подготовка к устройству полов и перекрытий цокольного этажа. Возведение объекта проходит с незначительной задержкой от утвержденного графика производственных работ. Подрядчик объяснил это неоднородностью и сложностью грунтов на участке. Председатель регионального Комитета поручил ему предпринять все возможные меры, чтобы ликвидировать существующее отставание. По словам подрядчика, бригада максимально ускорит строительство путем запараллеливания некоторых работ.

В ходе визита в южную столицу региона Сергей Грахов также проверил исполнение поручений губернатора Михаила Ведерникова относительно строительства новой школы на улице Заслонова, а также детского садика на улице Первомайской. По решению главы региона по каждому из объектов должны быть разработаны «дорожные карты», где будут прописаны ответственные лица и конкретные сроки осуществления различных этапов строительства.

«Ни школа, ни детский садик не будут приняты и введены в эксплуатацию до тех пор пока подрядчики не устранят все замечания. Новые здания должны быть безопасными», — добавил Сергей Грахов.