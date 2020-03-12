Общество

116 бригад «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют последствия урагана

13 марта на активном дежурстве в Псковском филиале «Россети Северо-Запад» находятся 116 бригад. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условия на территории региона и угрозой обеспечению надежной работы электросетевых объектов с 09.00 13 марта на предприятии действует особый режим работы. Днем ранее в филиале был введен режим повышенной готовности.

В ночь на 13 марта значительное усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду было зафиксировано в южной части региона. С утра 13 марта бригады энергетиков работают в сетях 0,4 кВ по заявкам потребителей.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 и портал «Светлая страна».