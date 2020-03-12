Общество

Семинар для председателей ТИКов, получивших статус юрлиц, проходит в Пскове

Обучающий семинар для председателей территориальных избирательных комиссий региона, получивших статус юридических лиц, проходит сегодня, 13 марта, в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие организовано Избирательной комиссией Псковской области.

В псковском регионе завершается процедура перевода территориальных избирательных комиссий в статус юридических лиц, в связи с чем во многих ТИКах меняются председатели. Сегодняшний семинар ориентирован на разъяснение им норм избирательного законодательства и нюансов, связанных с работой ТИКов.

Открывая семинар, председатель облизбиркома Игорь Сопов поздравил вновь избранных председателей комиссий с тем, что влились в коллектив. «Хоть вы и не новые люди в избирательной системе, так как имеете опыт работы в участковых комиссиях, вы только вникаете в свои обязанности председателей. Работы у вас будет много. Она интересная, сложная, но если ее любить, то вы справитесь - знаю по себе», - отметил председатель областной Избирательной комиссии и довел до присутствующих задачи на ближайший период.

Напомним, 22 апреля пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Игорь Сопов призвал ТИКи уделять больше внимания работе в соцсетях, поскольку это самый быстрый и доступный способ донесения информации до избирателей. «Работа Избирательной комиссии Псковской области и ее структурных подразделений в части информирования избирателей через соцсети признана эффективной. Будем продолжать эту тенденцию», - подчеркнул Игорь Сопов.

Кроме того, он призвал председателей ТИК ответственнее относиться к подбору кадров для работы УИКов и к организации работы наблюдателей, а также пообещал им методическую помощь в виде информации, которой можно будет руководствоваться как «дорожной картой». Игорь Сопов также сообщил о планах совместно с ПсковГУ издать памятку для эффективного общения сотрудников избирательных комиссий с избирателями.

Продолжился обучающий семинар в формате докладов. Секретарь областной Избирательной комиссии Сергей Ковальчук рассказал об организации работы территориальных избирательных комиссий по основным направлениям деятельности. Сотрудники структурных подразделений избиркома разъяснили впервые избранным председателям ТИК порядок рассмотрения обращений о нарушениях при проведении выборов и разрешения избирательных споров в судах. Также в программе семинара - информирование о работе ГАС «Выборы» и финансовых аспектах деятельности ТИК, о кадровом делопроизводстве в территориальной избирательной комиссии с правом юридического лица.

В завершении семинара состоится круглый стол по актуальным вопросам организации избирательного процесса 2020 года на территории Псковской области.

Добавим, подобные мероприятия планируется проводить для представителей ТИКов на регулярной основе. Следующий обучающий семинар состоится в Печорах.