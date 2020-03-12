Общество

Вячеслав Володин: Госдума приняла поправки в бюджет, направленные на дополнительную поддержку регионов

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 12 марта, приняла в третьем чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Целый ряд изменений направлен на дополнительную поддержку регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Госдумы.

«Работу над поправками в бюджет на 2020-2022 гг., направленными на реализацию Послания президента Федеральному Собранию и дополнительную поддержку регионов, Госдума совместно с правительством провела в сжатые сроки – три недели. Для нас было важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив президента. Некоторые из них имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей. Также уже в текущем году малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка (в среднем 5,5 тысяч рублей), в том числе, за прошедшие месяцы 2020 года. А со следующего года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тыс. рублей). На эти цели предусмотрено более 750 млрд рублей», - сказал журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Значительные средства направлены на образование: для того, чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство (+ 5 тысяч рублей), из бюджета выделяется дополнительно 178 млрд рублей на три года (25,4 млрд в 2020 году и по 76,3 млрд в 2021 и 2022 годах). Кроме того, регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на создание мест в школах. В 2020 году на эти цели будет выделено 19,3 млрд. рублей, в 2021 – 44,9 млрд и 2022 – 42,3 млрд. рублей. На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 млрд рублей», - добавил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что ряд поправок направлен на поддержку регионов. В частности, председатель Госдумы напомнил, что в ходе работы над законом о федеральном бюджете на 2020 – 2022 годы Госдума совместно с Правительством определила десять регионов с низким уровнем социально-экономического развития - Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области - которым дополнительно выделяется поддержка из федерального бюджета.

«Принятыми сегодня в третьем чтении поправками в трехлетний бюджет предлагается дополнительно выделять этим субъектам федерации в 2020 - 2022 годах 10 млрд рублей ежегодно, - сказал Вячеслав Володин. – Кроме того, в ходе работы над поправками депутаты подняли перед правительством вопрос помощи регионам с самой высокой убылью населения. Вместе с третьим чтением изменений в бюджет мы приняли Постановление, в котором поручили Правительству проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ с целью устранения причин неблагоприятной демографической ситуации и высокого уровня оттока населения, а также оказания им финансовой помощи и мер поддержки».

Вячеслав Володин добавил: «В постановлении мы также поручили Счетной палате проанализировать эффективность влияния межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов и Послания Президента. Получив эту информацию, мы сможем определиться, достаточны ли эти меры поддержки субъектов РФ или нужны какие-то дополнительные решения», - сказал председатель Госдумы.

Также в постановлении поднимается вопрос увеличения финансирования до уровня 79,8 млрд. рублей госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

В ходе обсуждения Вячеслав Володин отметил: «Это значит, дома начнут строить на селе, решать вопросы социального плана. Потому что речь идет об ипотеке под три процента, уважаемые коллеги! А регионы, у которых убыль населения, причем естественная, и отток населения. Нам важно, чтобы Минфин подключился к вопросу, решению этой проблемы. У нас пять крупнейших территорий страны, более 10 млн населения проживает в этих регионах. Это тоже у нас в постановлении отражено.

В постановлении отражена тема несбалансированности бюджетов. Это, конечно, может быть, в меньшей степени касается Ростовской области. Потому что регион в финансовом плане более устойчивый, там более благоприятный климат для земледельцев, а те, кто проживают в регионах, где и бюджет дефицитный, где и климат сложный? Мы должны с вами уходить от пустых обсуждений, а заниматься как раз этими вопросами».

«Госдума совместно с правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований», - заявил Вячеслав Володин.