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Специалистам Псковского областного онкодиспансера показали, как проводить операции на печени

Сегодня, 13 марта, в Псковском областном онкологическом диспансере провел мастер-класс один из ведущих онкохирургов страны, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения Ленинградского областного клинического онкодиспансера, кандидат медицинских наук Кирилл Шостка. Он продемонстрировал коллегам операцию по удалению сегментов печени, пораженных онкопатологией.

«Операция сложная и требует определенной подготовки и опыта. Поэтому лучше начинать со специалистами, которые этим давно занимаются. В Псковском онкологическом диспансере имеется необходимое оборудование, теперь важно включить внутренний альтруизм и развиваться», - отметил Кирилл Шостак.

Ассистентом специалиста из Санкт-Петербурга выступает псковский хирург-онколог Андрей Докучаев. Он дал оптимистичные прогнозы относительно восстановления пациентов, в отношении которых проводятся операции, подчеркнув своевременное их обращение к специалистам. «Визит коллег в Псков очень важен, потому что собственного опыта в этом направлении у нас пока недостаточно. Мастер-класс профессионала позволит и у нас в диспансере развивать данное направление хирургии», - добавил он.

«Ранее такие операции на печени в Пскове не проводились, поэтому из Санкт-Петербурга приглашен специалист с большим опытом. Мы планируем в дальнейшем активно развивать это направление хирургии, ведь радикальная операция улучшает прогноз и продолжительность жизни пациента», - рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей хирург-онколог Игорь Леонов.

Врач отметил, в Псковском областном онкологическом диспансере есть вся необходимая аппаратура для проведения подобных операций. «Наша аппаратура имеет большие возможности, поэтому мы стараемся расширять объем хирургической помощи на базе нашего онкодиспансера», - поделился Игорь Леонов.

Это уже второй мастер-класс, который проводится в Пскове с начала года. В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить еще чаще, ведь онкодиспансер оснащен аппаратурой на уровне мировых клиник, а специалисты готовы к освоению новых операций.

«Не у всех пациентов есть возможность поехать в централе клиники. Кадры и аппаратура у нас есть, поэтому такие операции находятся на стадии освоения», - заключил Игорь Леонов.