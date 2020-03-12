Общество

Получить яблоко в обмен на батарейку смогут псковичи 20 марта

В Пскове стартует акция по утилизации вредных отходов. 20 марта сотрудники компаний в 55 городах страны смогут сдать использованные вредные для природы батарейки и получить взамен полезные зелёные яблоки - символическую награду за экологическую сознательность. Старые батарейки при этом получат новую жизнь – из них сделают вилки, карандаши и даже музыкальные инструменты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Центра корпоративного волонтерства DaDobro, в Пскове волонтеры установили боксы для сбора использованных элементов питания, каждый вмещает 600 пальчиковых батареек. Боксы стоят в офисах компаний-партнеров «ДаДобро», 20 марта сотрудники компаний смогут принести туда использованные батарейки, получить яблоки и сделать свой вклад в заботу об окружающей среде.

Акция «Яблоко за батарейку» проходит уже четвертый год подряд. Организаторы - Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» и Центр поддержки гражданских инициатив. В прошлом году за один день в 30 городах участники акции (среди которых сотрудники Почты России, Федеральной налоговой службы, телеканала НТВ и др.) собрали 2,5 тонны батареек. В этом году планируется собрать в два раза больше - 5 тонн. Уже заявили участие 100 компаний. Все собранные отходы отправят в Челябинск на завод «Мегаполисресурс», там специалисты смогут переработать 94,5% каждой батарейки.

Цель акции - привлечь внимание малого и среднего бизнеса к проблемам окружающей среды и рассказать, какие привычки могут перенять управляющие и сотрудники компаний, чтобы помочь решить эти проблемы.

В России ежегодно выбрасывают около 20 тысяч тонн батареек, это примерно миллиард штук. Перерабатывается всего 1,7% всех потребляемых. Для сравнения в Китае в переработку идет около трети, а в странах западной Европы − 44% от всех проданных батареек. На свалках, где батарейки перемешиваются с другими отходами, токсичным становится весь мусор. Это затрудняет его обработку и переработку. После того, как опасные вещества из батарейки попадают в землю, экосистема восстанавливается в течение 30 лет, при условии, что вредные отходы в нее больше не поступают. На заводе батарейки утилизируют без вреда для окружающей среды.

Среднестатистическая российская семья использует до 1,5 кг батареек в год. В мегаполисе таким образом за год накапливается до 6 тонн использованных батареек и аккумуляторов. Каждая батарейка, выкинутая на свалку заражает 20 м2 земли и 400 л воды.

Для участия в акции достаточно поставить специальный бокс для сбора от #ДаДобро в своем офисе. Все технические вопросы, логистику, сбор и пересылку батареек Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» берет на себя. Всего в стране планируется поставить 250 таких боксов.