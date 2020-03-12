Общество

Евкуров посетил три полигона в Псковской области в ходе поездки в войска ЗВО

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил полигоны «Струги Красные», «Завеличье» и «Череха» в Псковской области и проверил, как на них проходят занятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Кадры из видеорепортажа телеканала «Звезда».

«Состояние полигонной учебно-материальной базы находится на должном уровне, что позволяет качественно проводить занятия по боевой подготовке частей и подразделений воздушно-десантной дивизии, в том числе артиллерийских и танковых», - сказал Евкуров.

Замминистра добавил, что на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные» будут проходить конкурсы «Десантный взвод» и «Полярная звезда», проводимые в рамках Армейских международных игр - 2020.

Кадры из видеорепортажа телеканала «Звезда».

При проверке учебно-материальной базы военных городков замминистра обратил внимание на учебный корпус с тренажерами и малый артиллерийский полигон военного городка «Череха».

Также замглавы военного ведомства пообщался с офицерами и солдатами-контрактниками по вопросам быта, материального обеспечения, обеспечения служебным жильем и регламента служебного времени.