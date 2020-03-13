Общество

«Создаем будущее»: 200 дней до Всероссийской переписи населения

Одним из серьезных событий, способных оказать влияние на будущее страны и ее регионов, будет Всероссийская перепись населения. Это сложное с организационной точки зрения, но необходимое и важное мероприятие. До начала переписи осталось 200 дней. О том, для чего проводится перепись, как она будет организована, на каком этапе сейчас находится подготовка к переписи и что предстоит еще сделать, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк.

– Светлана Николаевна, через 200 дней начнется Всероссийская перепись населения. Для чего она проводится?

- Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с 1 по 31 октября. За прошедшие с последней переписи годы произошло значительное число демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства), картина населения значительно изменилась. Перепись оценит масштаб перемен и станет основой для корректировки демографической политики, планов по строительству жилых домов, детских садов, школ, больниц, учреждений культуры и многого другого.

– Какие будут способы участия в переписи?

- Перепись 2020 года останется традиционной, то есть информация будет получена непосредственно от населения, однако принципиально изменятся методы ее сбора. Основным нововведением является возможность для населения заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в сети интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, либо через приложение «Госуслуги» в смартфоне, либо на компьютере в любом центре единой справочной системы центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ). Заполнить переписные листы в Интернете можно не только с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, но и со стандартной учетной записью.

– А кто не владеет такими технологиями, не имеет компьютеров или интернета. Как они будут переписаны?

- Практически параллельно с интернет-переписью начнется опрос населения переписчиками с 4 по 27 октября. Все переписчики будут проводить опрос на планшетных компьютерах. Весь период проведения переписи населения будут работать стационарные участки, где население при желании сможет пройти перепись.

– Какие в настоящее время проводятся подготовительные к переписи мероприятия и какие ожидаются?

- В настоящее время заканчивается формирование сводного организационного плана проведения переписи на территории Псковской области. В каждом муниципальном районе, городах Псков и Великие Луки разработаны организационные планы проведения переписи населения - на основе составленных списков домов, подготовленного и актуализированного картографического материала территории разделены на переписные и счетные участки. Всего по области будет создано 190 переписных, 190 стационарных участков и 1131 счетный участок.

– Когда будете объявлять набор переписчиков и сколько их будет?

- Для проведения переписи Псковстатом будет привлечено более 1,5 тысячи человек (переписчиков и контролеров). Набор уже объявлен. На сайте Псковстата размещена информация о наборе переписного персонала, кто хочет и знает о своих планах на октябрь, могут записаться в Псковстате. Основными требованиями к переписному персоналу являются навыки владения планшетным компьютером, доброжелательность, умение вести диалог и организовывать свою работу.

- А есть какие-то территориальные особенности, которые нужно учитывать при подготовке и проведении переписи?

- Надо отметить, что Псковская область занимает второе место в России по числу сельских населенных пунктов (свыше 8 тысяч), уступая только Тверской области (свыше 9 тысяч). Деревни малочисленные, удаленные друг от друга, отсутствует регулярное транспортное сообщение, в ряде районов населенные пункты расположены на островах. Все это учитывалось при составлении организационных планов проведения переписи.

– У граждан есть страхи, что их личные данные предадут огласке, что информация попадет, например, в налоговые органы.

- Конфиденциальность – главный принцип переписи. Закон о переписи населения Российской Федерации гарантирует конфиденциальность сообщаемых данных в ходе опроса и запрещает какое-либо их использование, кроме как в обезличенном виде и какими-либо другими ведомствами и лицами. Про размер дохода мы никого не спрашиваем, только его источник (зарплата, пенсия, дивиденды, пособия и т.д.). Все ответы при вносе в базу данных сразу же становятся обезличенными. Все работники, причастные к переписи, дают письменное обязательство неразглашения персональных сведений.

– Как узнать, правдиво ли ответил опрашиваемый на вопросы переписного листа?

- Принцип мировых переписей – доверие населению. Никаких документов, подтверждающих правдивость ответов, переписчик требовать не будет и запишет их в переписные листы со слов опрашиваемого. Как показывает мировая практика, человеку легче и проще ответить правду, чем специально что-то выдумывать. Доля «шутников», как правило, незначительна и не влияет на качество результатов переписи.

– Перепись населения действительно даст уникальную информацию. Насколько важно, чтобы каждый принял участие в переписи?

- Очень важно, чтобы каждый житель, потратив несколько минут для прохождения переписи, поучаствовал в создании будущего. Слоган предстоящей переписи - «Создаем будущее». И от того, какие мы сейчас, насколько мы объективно ответим на вопросы переписного листа, будет зависеть, какие программы для развития социальной жизни и демографии будут создаваться на перспективу, в каких условиях мы будем жить.

Беседовала Татьяна Иванова