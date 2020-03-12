Общество

В образовательных учреждениях Пыталовского района выявлены нарушения требований антитеррористического законодательства

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних в МБДОУ «Детский сад №1 городе Пыталово», МБОУ «Линовская средняя школа» и МБОУ «Гавровская средняя школа, МБОУ «Пыталовская средняя школа имени А.А. Никонова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, в ходе проверки выявлены нарушения норм Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О противодействии терроризму», связанные с отсутствием в зданиях и филиалах образовательных учреждений стационарных или ручных металлоискателей, а также с необорудованием главных входов в здания контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

В этой связи прокуратурой района внесены представления руководителям указанных образовательных учреждений.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.