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Общество

В образовательных учреждениях Пыталовского района выявлены нарушения требований антитеррористического законодательства

13.03.2020 12:58|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних в МБДОУ «Детский сад №1 городе Пыталово», МБОУ «Линовская средняя школа» и МБОУ «Гавровская средняя школа, МБОУ «Пыталовская средняя школа имени А.А. Никонова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, в ходе проверки выявлены нарушения норм Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О противодействии терроризму», связанные с отсутствием в зданиях и филиалах образовательных учреждений стационарных или ручных металлоискателей, а также с необорудованием главных входов в здания контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

В этой связи прокуратурой района внесены представления руководителям указанных образовательных учреждений.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Источник: Псковская Лента Новостей
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